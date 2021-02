CNH Industrial: erogazione di 550 euro per chi lavora nelle realtà in cui non è stato raggiunto il premio

(FERPRESS) – Roma, 11 FEB – CNH Industrial ha accettato la richiesta sindacale di effettuare un’erogazione straordinaria in ragione dei risultati estremamente deludenti del premio di efficienza resi noti pochi giorni fa. Tale erogazione sarà pagata a marzo e sarà pari a 550 euro per i lavoratori che non percepiranno il premio, di 200 euro per gli altri lavoratori delle realtà in cui un premio è stato comunque raggiunto. Le regole di maturazione della suddetta erogazione straordinaria saranno le medesime previste per il premio efficienza (si matura il rateo per intero nel mese in cui si è lavorato almeno la metà delle giornate).

La tassazione invece sarà per legge quella ordinaria, e non quella specifica di favore prevista per i premi variabili. Inoltre CNH Industrial ha accettato un monitoraggio nell’anno in corso del premio attraverso le riunioni bimestrali nei siti produttivi previste dal CCSL, nonché un incontro a giugno di segreterie nazionali per verificare il corretto andamento delle efficienze.

L’accordo raggiunto oggi è il giusto riconoscimento per i lavoratori che quest’anno più che mai hanno prestato servizio in una fase di emergenza e di gravi disagi. Ma sarà essenziale seguire l’andamento del premio nel prossimo futuro per verificare che il cost deployment, posto alla base di esso, sia svolto in modo corretto e realistico.

