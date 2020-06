Cnel: Gualaccini, puntare su mobilità dolce ed ecosostenibile per la ripartenza

(FERPRESS) – Roma, 1 GIU – Aumentare gli incentivi all’acquisto di mezzi di mobilità dolce ed ecosostenibile e procedere all’implementazione delle corsie ciclabili, in un quadro di sviluppo più ampio comprendente anche aree di parcheggio e custodia delle biciclette, insieme a una parallela politica di sviluppo e sostegno alle società di bike sharing, di potenziamento della sharing mobility privata e pubblica e del ruolo del mobility manager.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it