Canadian National Railway e Progress Rail proseguono gli sforzi per la sostenibilità con partnership sui combustibili rinnovabili

(FERPRESS) – Roma, 12 NOV – La Canadian National Railway Company (CN) e Progress Rail, una società Caterpillar, stanno collaborando con Renewable Energy Group (REG) per testare miscele di combustibili rinnovabili di alto livello tra cui biodiesel e diesel rinnovabile a sostegno delle società obiettivi di sostenibilità. Le prove e le qualifiche fino al 100% di carburante diesel a base biologica sono passi importanti nella riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) dalla flotta di locomotive esistenti di CN, mentre sono in fase di sviluppo tecnologie di locomotiva a propulsione alternativa.

