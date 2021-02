CMA CGM gestirà il futuro terminal polifunzionale del porto di Alessandria d’Egitto

(FERPRESS) – Roma, 2 FEB – Durante il viaggio in Egitto di Rodolphe Saadé, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo CMA CGM, leader mondiale nel settore delle spedizioni e della logistica, le autorità egiziane hanno confermato la loro intenzione di entrare in una partnership a lungo termine con CMA CGM per la gestione del Pier 55, il futuro terminal polifunzionale del porto di Alessandria. Questa partnership includerà anche lo sviluppo di soluzioni logistiche, la digitalizzazione, il contributo alla formazione delle giovani generazioni nel settore marittimo e logistico, nonché altri investimenti.

Il terminal, che copre un’area di 560.000 metri quadrati con banchine di oltre 2 km di lunghezza, avrà una capacità di circa 1,5 milioni di TEU (Twenty Foot Equivalent Units) e faciliterà lo spiegamento delle navi più grandi del Gruppo. L’inizio delle operazioni è previsto nel 2022. In Egitto il Gruppo impiega attualmente quasi 300 persone e fa scalo in 6 porti, collegando il Paese al resto del mondo. Ogni anno, le navi del Gruppo attraversano il Canale di Suez più di 700 volte.

CMA CGM rafforza il proprio posizionamento strategico e le proprie competenze come operatore di terminal container nel Mediterraneo con capacità terminalistiche di quasi 7 milioni di TEU, tra cui:

Marsiglia-Fos, terminal container dinamici in un porto leader

Siviglia, un terminal di nicchia nel cuore dell’area andalusa

Malta, uno dei principali hub di trasbordo nel Mediterraneo

Salonicco in Grecia, importante gateway per l’Europa sud-orientale

Lattakia, storico leader siriano nel traffico container

All’incrocio tra Africa, Asia ed Europa, il Mediterraneo rappresenta un’area importante per lo sviluppo delle attività del Gruppo nel trasporto marittimo, nelle operazioni portuali e nella logistica.

Impegnato nella transizione energetica dell’industria marittima, il Gruppo schiererà anche sul suo servizio tra l’Asia e il Mediterraneo navi alimentate a GNL da 15.000 TEU entro la fine del 2021. Come parte della sua visione strategica, Rodolphe Saadé ha deciso di scegliere Marsiglia -Fos per bunkerare queste nuove navi GNL, rendendo il Mediterraneo un’area importante per lo sviluppo dell’uso del GNL.

