Clubitalia: lunedì al via master in bigliettazione elettronica e sistemi digitali innovativi per TPL

(FERPRESS) – Roma, 14 MAG – Lunedì 17 Maggio, alle ore 14, la prima lezione del master in bigliettazione elettronica e sistemi digitali innovativi per TPL e servizi integrativi della mobilità, organizzato da Clubitalia.

Presiedono:

Muzio Papaveri – Presidente Conerobus Service

Piero Sassoli – Presidente Club Italia

14:30—15:30

Bigliettazione elettronica: storia, concept, prospettive

CLAUDIO CLARONI CLUB ITALIA

15:30—16:30

Bigliettazione elettronica e tecnologia ITS: concetti base, complementarietà, evoluzione e stato dell’arte

VITO MAURO

16:30—18:00

Inquadramento del contesto d’intervento: TPL e servizi integrati di mobilità

LUCA MORA

NEMO

Le iscrizioni sono ancora aperte.

TARIFFE:

Abbonamento “aziendale” per l’intero corso di formazione: € 1200,00 (+ € 300,00 per la formazione pratica FACOLTATIVA) – La quota non è “nominale”: l’azienda potrà consentire la partecipazione di più collaboratori, uno per modulo formativo.

Abbonamento “personale” per l’interno corso di formazione: € 1000,00 (+ € 300,00 per la formazione pratica FACOLTATIVA) – La quota è “nominale”, pertanto la partecipazione al corso è consentita al solo richiedente.

Abbonamento “tematico” per un pacchetto 5-7 di moduli formativi: € 850,00 (+ € 300,00 per la formazione pratica FACOLTATIVA)

