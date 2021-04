Club Italia: webinar di presentazione Master in Bigliettazione Elettronica per TPL il 26 aprile

(FERPRESS) – Roma, 20 APR – Il TPL e il trasporto ferroviario stanno vivendo un momento particolarissimo, in quanto, nei mesi passati, sono venute a convivere, oltre alla pandemia del Covid, con una particolare ricerca di soluzioni tese a alleviare le problematiche del contagio, anche una straordinaria effervescenza di soluzioni tecnologiche riguardanti l’infomobilità, i MaaS, l’uso in più forme del Mobile, il conteggio passeggeri, la videosorveglianza, ecc…

Si sono moltiplicate le gare per la bigliettazione elettronica, quasi sempre abbinate a altre tecnologie ITC, e sono già stati implementati, presso varie aziende, sistemi tecnologici nuovi di pagamento, validazione, informazione, basati su tecnologie EMV, NFC, Account based, ecc… In più siamo alle porte di un “Recovery Plan” che dovrebbe portare un forte aiuto al settore in termini nazionali.

Indubbiamente siamo quindi in presenza di novità tecnologiche, organizzative ed economiche che non tutti gli addetti, direttamente o indirettamente coinvolti, conoscono nella loro pienezza.

Si afferma dunque con forza la necessità di aprire una pagina FORMATIVA di grande portata, che coinvolga il settore del trasporto collettivo e tutti coloro che ne sono coinvolti, per renderli in grado di affrontare con pienezza le nuove sfide che si stanno manifestando.

Per dare anche il loro contributo, Club Italia e Mobility Academy hanno deciso di organizzare, in collaborazione con NEMO srl, un MASTER in BIGLIETTAZIONE ELETTRONICA e SISTEMI DIGITALI INNOVATIVI per TPL e servizi integrativi di MOBILITA’ con l’obiettivo di consentire l’accesso delle conoscenze necessarie a governare con successo lo sviluppo e la gestione dei nuovi sistemi innovativi di bigliettazione e ITC del trasporto collettivo.

Il progetto si articola su 14 moduli formativi di 4 ore ciascuno e sono rivolti principalmente a:

FORMAZIONE MANAGERIALE

Manager e Dirigenti delle aziende TPL operanti in territorio regionale e nazionale

Dirigenti e funzionari degli Enti locali

FORMAZIONE TECNICA

Addetti delle aziende TPL operanti in territorio regionale e nazionale

Addetti Enti locali e Aziende di trasporto

A tutte queste problematiche sono interessati non solo tutti i livelli manageriali e tecnici delle Aziende di TPL, ma anche, spesso in ugual misura, dirigenti e funzionari di Regioni, Enti Locali, e Agenzie direttamente coinvolti, molto più del passato, nei progetti di implementazione di nuovi Sistemi di Bigliettazione elettronica e sistemi ITC.

Per poter meglio divulgare e far conoscere le caratteristiche del Master e tutte le modalità organizzative e di partecipazione, è stato organizzato un WEBINAR di presentazione per il giorno 26/04/2021 alle ore 11:30.

Clicca qui per partecipare

Pubblicato da COM il: 20/4/2021 h 15:38 - Riproduzione riservata