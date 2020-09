Club Italia: Sassoli, 20 anni al servizio dell’innovazione. La nuova sfida: le linee guida per La Mobilty as a Service (MAAS)

(FERPRESS) – Bologna, 18 SETT – “Oltre 150 partecipanti per il primo incontro in presenza o in video organizzato dopo la fase di lockdown, un contributo all’innovazione testimoniato dalla storia di questi 20 anni di Club Italia, gli obiettivi per una nuova fase con un traguardo che già nei prossimi mesi può vedere la definizione delle Linee guida per il modello di Mobility as a Service (MAAS), cui l’associazione sta già lavorando.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AD il: 18/9/2020 h 13:07 - Riproduzione riservata