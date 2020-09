Club Italia: la storia e il futuro del contactless e dell’innovazione nel Forum del ventennale di Bologna

(FERPRESS) – Bologna, 16 SET – Decine di aziende protagoniste, rappresentanti delle più importanti associazioni del settore (Agens, ASSTRA, TTS Italia, ANAV, Fedemobilità), rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. Il Forum di Club Italia in occasione dei 20 anni di attività dell’associazione ha riunito tutti i principali protagonisti del settore, per collegare la storia dell’evoluzione del comparto e soprattutto le prospettive del futuro, che lo sviluppo tecnologico dei sistemi rende sempre più futuribile e completo.

Club Italia, Contactless Technologies Users Board, e’ stata costituita nel 2000 con l’obiettivo di promuovere sul territorio l’utilizzo di sistemi di pagamento e di accesso basati su carte elettroniche (smartcard e carte bancarie), mobile con validazione di prossimità (contactless), integrati con i sistemi di infomobilità per conseguire il traguardo di incentivare l’uso del trasporto pubblico, rendendolo sempre più friendly per l’utilzzatore consumer, ma contribuendo anche a migliorarne l’efficienza e la produttività di sistema. Le aziende di trasporto pubblico che utilizzano i nuovi sistemi innovativi sono ormai numerose, e le prospettive sempre più futuribili: la prospettiva e’ non solo la progressiva eliminazione del cartaceo, ma l’introduzione di sistemi che trasformano il rapporto con il viaggiatore in un dialogo continuo con un consumatore fidelizzato, attraverso l’applicazione di piattaforme dedicate. I vantaggi sono la completa tracciabilità dei flussi e l’effficientamento di tutti i fattori produttivi.

Club Italia, in questi 20 anni, ha organizzato eventi, convegni, visite tecniche, workshop, seminari e soprattutto un intenso lavoro con le associazioni e le istituzioni che hanno portato ad importanti risultati, tanto da far diventare il nostro Paese uno dei paesi leader nel campo della regolamentazione del settore. Il contributo di Club Italia e’ stato determinante per l’emanazione delle Linee guida per l’uso delle carte bancarie (Standard EMV C-Less) nella bigliettazione elettronica del trasporto collettivo, definite nel 2016, e delle Linee guida per la bigliettazione elettronica di piccole e medie imprese del trasporto passeggeri.

I 20 anni di storia di Club Italia sono stati anche per ricordare i protagonisti della vita dell’associazione: Claudio Claroni, presidente dal 2000 al 2006 e attuale Direttore generale, Ezio Castagna, presidente dal 2006 al 2018, e Piero Sassoli, presidente dal 2018 ad oggi.

