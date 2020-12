Club Italia: il 16 seminario su “Sistemi e tecnologie di conteggio passeggeri e azioni di informazione e contingentamento”

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Si terrà il 16 dicembre il seminario online su “Sistemi e tecnologie di conteggio passeggeri e azioni di informazione e contingentamento”.

Nei mesi passati e ancora oggi, ma sarà un tema anche per il futuro, aziende di trasporto, ricercatori e società del settore si sono cimentati per trovare le possibili e migliori soluzioni per rispondere ad un tema diventato impellente e centrale a causa del Covid-19. Con questo seminario vogliamo invitare chi ha progettato, implementato, o ha progetti in corso che riguardano questi temi.

Per collegarti al seminario alle ore 10:30, clicca su https://us02web.zoom.us/j/82184015826#success

