Club Italia e TTS Italia: presentazione linee guida Maas. Oggi la prima giornata

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – Entra nel vivo la prima giornata delle giornate del MaaS organizzate da Club Italia e TTS Italia. Dopo il saluto dei due president delle associazioni, Piero Sassoli e Rossella Panero e le relazioni di presentazione dei due documenti sulle Linee Guida MaaS di Matteo Antoniola e Maurizio Pelosi due sono stati gli interventi centrali incentrati sulle prime esperienze di applicazione MaaS in Italia.

Ezio Elia, dirigente di 5T, la società tecnologica controllata dalla regione Piemonte ha indistito sul fatto che nella regione “lavoriamo a fondo sulla multimodalità di trasporto; siamo partiti dalla carta Bip, che ormai da molti anni è la carta per viaggiare in tutta la regione con l’obiettivo di trasferire la carta sul telefono della gente. E la logica che abbiamo voluto sviluppare nel nostro progetto di MaaS è stata quella di garantire un sistema aperto ed utile per la popolazione”.

L’amministrazione pubblica si è trovata nella condizione di gestire un patrimonio imponente di informazioni he ha ritenuto di dover mettere a disposizione degli operatori.

“Abbiamo fatto un grande lavoro di comunicazione (nonostante il Covid) e sottoscritto con l’Agenzia della mobilità regionale un protocollo d’intesa allargato alla città metropolitana ed al partner tecnologico, 5T. Abbiamo fatto anche un indagine (purtroppo limitata in epoca Covid) su cosa i cittadini capiscono del MaaS”. E qui c’è ancora molto da fare.

Mirco Armandi, responsabile sistemi informativi Tper, ha illustrato il lavoro fatto in Emilia Romagna. “Il MaaS nella regione – ha detto – è operativo da tre anni ed è sempre stato in evoluzione. L’ultimo servizio che abbiamo aggiunto un paio di mesi fa è stata la possibilità di pagare i taxi e gli NCC.

Il percorso è stato lineare: nel 2017 si sono trovati i 4 presidenti delle aziende della regione (Tper, Start, Tep) hanno deciso di costruire un soggetto unico per muoversi nella regione. Soggetto nel quale ci siano tutti i sistemi di mobilità pubblica e privata. E’ nato Roger, con una intensa campagna informativa.

L’aspetto temporale era per noi vincente: non volevamo arrivare troppo tardi e poi un aspetto commerciale. Se ti fai il MaaS in casa, poi devi andare a trovare accordi commerciali. Avevamo un App per la vendita dei biglietti. L’abbiamo valorizzata sfruttando una piattaforma, MyCicero già operante in regione. Roger è MyCicero brandizzata con dentro l’infrastruttura NFC di Moover. Ed oggi c’è dentro tutto perché abbiamo integrato tutti i servizi di mobilità e sosta e di travel planner”.

Pubblicato da RED il: 13/7/2021 h 14:40 - Riproduzione riservata