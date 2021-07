Club Italia e TTS Italia: presentazione linee guida Maas. La tavola rotonda

(FERPRESS) – Roma, 13 LUG – Tavola Rotonda nella prima giornata di lavoro delle Giornate Nazionali MaaS si discute del futuro della Mobilità in Italia. Per Rossella Panero, presidente di Club Italia, “con il PNRR siamo di fronte ad una opportunità: quella di analizzare le necessità di mobilità della gente e quest a può essere la migliore occasione di ripensare ai servizi offerti alla gente. E l’uscita dalla fase pandemica ci offre la possibilità di farlo nel migliore dei modi Oggi abbiamo presentato le linee guida: ora dobbiamo passare al più presto all’azione”.

