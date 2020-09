Club Italia: Claroni, no al cartaceo. Non solo uno slogan, ma un criterio-guida per rinnovare il TPL. Il Forum di Bologna

(FERPRESS) – Bologna, 18 SET – “’No al cartaceo’: non solo uno slogan, ma un criterio-guida per rinnovare il TPL, nel segno dell’innovazione e dello sfruttamento delle enormi opportunità offerte dallo sviluppo tcenologico e della digitalizzazione”.

Per Claudio Claroni, direttore di Club Italia, è questo il messaggio che può riassumere il senso delle nuove sfide che attendono l’associazione, dopo che le due giornate del convegno di Bologna hanno testimoniato il contributo di Club Italia (Contactless Technologies Users Board) alla modernizzazione del sistema del Trasporto pubblico locale, facendo spazio sia ai sistemi di bigliettazione elettronica che di utilizzo delle tecnologie più avanzate dei sistemi contactless (carte di credito, smartphone etc.), con enormi vantaggi sia per i consumatori users che per le aziende, e – in generale – per l’intero sistema.

“No al cartaceo – ha spiegato ancora Claroni – non per arrivare all’eliminazione di un sistema di validazione ormai obsoleto, ma per consentire all’intero sistema del TPL di progredire superando le differenziazioni ancora esistenti tra le varie aziende del settore in Italia, con un panorama che registra alcune aziende già all’avanguardia nell’adozione dei nuovi sistemi ed altre caratterizzate da una situazione di arretratezza, che corrisponde anche ad una situazione di maggiore inefficienza delle imprese stesse. Anche l’occasione – in parte irripetibile – del lockdown e della crisi epidemica da Covid può e deve contribuire ad una svolta di modernizzazione che si risolve a vantaggio dell’intero sistema”, ha osservato ancora Claroni.

Il Forum di Bologna ha confermato che la digitalizzazione e lo sviluppo delle nuove tecnologie offrono un mare di opportunità, in gran parte ancora da sfruttare. La crisi da Covid ha evidenziato l’utilità – perfino in termini di prevenzione sanitaria – della conoscenza dei fenomeni legati al trasporto collettivo, dall’analisi dei flussi alla semplice rilevazione dei fattori di riempimento, diventati oggetto perfino di provvedimenti legislativi. La pandemia ha mutato le condizioni anche da parte dell’utenza, che è stata costretta o ha trovato maggiore razionalizzazione nell’utilizzo dei sistemi tecnologici per pianificare viaggi, conoscere la disponibilità dell’offerta dei mezzi e dei posti, e via dicendo. I vantaggi per le imprese si riverberano anche in proiezione futura, una volta superata questa fase di crisi che si spera il più possibile limitata al contingente: conoscere i reali flussi di movimento collettivo diventa essenziale nel programmare una nuova flessibilità, anche in funzione della riduzione di costi, ma – in generale – per un deciso miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema.

In questo senso, il convegno di Bologna è stato decisivo nel convogliare le energie per un impegno proiettato soprattutto in proiezione futura, partendo dalle opportunità e dalle occasioni offerte proprio dalla grave crisi pandemica, che ha travolto – sia in senso negativo, ma in parte anche in senso positivo – le dinamiche del settore.

La richiesta, avanzata con forza da tutti i protagonisti del convegno – è che anche la discussione sull’utilizzo dei fondi del Recovery Plan e la successiva determinazione delle scelte e di destinazione delle risorse possa vedere un contributo e un ruolo forte delle associazioni (Club Italia, ASSTRA, ANAV, Federmobilità e i vari altri protagonisti del settore), che in tutti questi anni hanno contribuito ad elaborare soluzioni per il miglioramento complessivo del sistema, come dimostrato proprio dal bilancio delle attività di 20 anni di una associazione come Club Italia, la cui storia di evoluzione e di innovazione è stata rivissuta anche in occasione di questo evento di Bologna.

Pubblicato da AD il: 18/9/2020 h 11:58 - Riproduzione riservata