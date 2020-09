Club Italia: autobus a metano liquido di Tper al convegno di Bologna. Un esempio di innovazione in cammino

(FERPRESS) – Bologna, 18 SETT – “Un esempio concreto di innovazione in cammino”. Il convegno di due giorni a Bologna organizzato da Club Italia, in occasione dei 20 anni di vita dell’associazione, si è concluso con l’esposizione di due modelli dei nuovi autobus ordinati da Tper, la società di trasporti pubblici bolognese e regionale, che adottano il nuovo rivoluzionario sistema di alimentazione con metano liquido, che garantisce più elevate prestazioni dei mezzi in termini di percorribilità.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AD il: 18/9/2020 h 15:57 - Riproduzione riservata