Clickutility on Earth advisor strategico per il mercato delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici

(FERPRESS) – Milano, 26 FEB – Clickutility on Earth, società di consulenza made in Italy che opera da oltre 15 anni nel settore dell’automotive e della mobilità sostenibile, ha guidato il Gruppo Sterling and Wilson nell’entrata nel business delle infrastrutture di ricarica e ha assistito il Gruppo indiano nella definizione della Joint Venture con Enel X.

Il progetto di consulenza ha preso avvio dall’analisi del mercato e del business delle infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica, supportando il management di Sterling and Wilson nella definizione del modello di business più adatto per il Gruppo ed esplorando i partner tecnologici disponibili a livello internazionale.

La seconda fase del progetto ha avuto come obiettivo la costruzione di partnership strategiche volte a sfruttare sia le competenze EPC di Sterling and Wilson, sia l’impronta internazionale del Gruppo, per entrare nell’industria indiana della ricarica elettrica con soluzioni chiavi in mano ottimizzate per i diversi verticali del mercato.

