Claudio Claroni (Club Italia): sul MaaS il Paese non è omogeneo. A Napoli concreto passo in avanti per il sistema di trasporto

(FERPRESS) – Roma, 29 OTT – A metà novembre Club Italia ritorna a Napoli dopo quattro anni per incontrare i soci del Consorzio Unico Campania e fare il punto sui progetti di digitalizzazione della mobilità. Appuntamento importante, al quale parteciperanno numerosi esponenti delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Si parlerà di MaaS e di PNRR e non solo di bigliettazione elettronica e di pagamenti con carta di credito. Claudio Claroni, direttore di Club Italia sta tirando le fila della due giorni napoletana. Quali saranno i temi di cui si discuterà?

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Nel 2017, in un convegno con Unico Campania, riuscitissimo per gli approfondimenti tecnologici, di sistema organizzativo e per i livelli di condivisione istituzionale, fu messo in rilievo al Paese l’unicità del Consorzio Unico Campania, che gestisce i sistemi di pagamento e di bigliettazione elettronica praticamente di tutte le aziende pubbliche e private di trasporto della Regione Campania. Ma accanto a questa straordinaria e unica condivisione organizzativa territoriale, furono approfondite e illustrate le tecnologie innovative adottate fra le più avanzate del Paese. Dopo 4 anni c’è stata una ulteriore evoluzione complessiva dell’intero sistema e in più con un apice di grande rilievo che è la partenza dell’accesso e del pagamento con carte bancarie. Insieme agli amici di Unico Campania, abbiamo voluto fare coincidere questo nuovo incontro con questa occasione così innovativa.

Avete posto il problema dell’utilizzo dei fondi del PNRR, e forse e finalmente anche il trasporto pubblico locale si trova di fronte al grande tema dell’innovazione. Ci si aspettano grandi passi in avanti…

Negli ultimi tempi e proprio per dare migliori servizi di accesso e pagamento al cittadino in periodo di pandemia, c’è stata una evoluzione fortissima dei sistemi di pagamento ed e-ticketing che Club Italia ha registrato in proprie iniziative, in webinar e anche in presenza. Nuove app, utilizzo massiccio di Q-code per le validazioni, entrata in campo di pagamenti on line e di sistemi account based ticketing, implementazione di pagamento con carte bancarie, ecc… Questa nuova situazione tecnologica, che ha investito il mondo della mobilità e anche della sosta, si prospetta come una solida base per l’evento nuovo, contenuto in capitolo del PNRR (Investimento 1.4.6 MaaS Italy) che sono i MaaS. Il problema è che il Paese non è omogeneo su questa condizione necessaria di attrezzatura cosiddetta “MaaS oriented” e speriamo che con misure di sostegno diverse e anche aggiuntive a quelle attuali previste nel PNRR si possa elevare più in generale la situazione del Paese, soprattutto in direzione di realtà medie e del Sud del Paese.

Per quanto riguarda invece la realtà campana siamo nel quadro delle situazioni di eccellenza, sia per la dimensione di condivisione e integrazione territoriale regionale, sia per il livello tecnologico e, quindi, essendo già in fase di studio/ampliamento al MaaS, non può che proporsi di proiettarsi concretamente in questa direzione.

Per leggere l’intervista integrale sul magazine Mobility Press clicca QUI (www.mobilitypress.it)

Per ricevere gratuitamente ogni settimana il nuovo numero di Mobility Magazine con nuovi aggiornamenti, notizie e approfondimenti sul mondo dei trasporti potete registrarvi cliccando QUI

Pubblicato da AAR il: 29/10/2021 h 10:00 - Riproduzione riservata