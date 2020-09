Cityscoot: minuti gratuiti ogni giorno per muoversi in sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – Cityscoot start-up francese di scooter sharing a flusso libero ed emissioni zero ha messo a punto un’iniziativa pensata per supportare gli utenti in questa fase così complessa per la mobilità.

Dal 1 settembre al 1 ottobre, infatti, l’azienda darà la possibilità a chi si iscrive di usufruire di 5 minuti di corse gratuite ogni giorno. I minuti verranno accreditati automaticamente sul profilo a partire dall’atto dell’iscrizione per 30 giorni consecutivi.

Gianni Galluccio, General Manager Cityscoot Italia, ha così commentato: “Si è molto discusso in questi giorni per definire le modalità di utilizzo del trasporto pubblico in vista sia del rientro a scuola che della riapertura di molti uffici. Nella particolare situazione che stiamo vivendo, Cityscoot rappresenta sicuramente un modo per muoversi in sicurezza, alternativo ai mezzi pubblici, spesso congestionati e che non garantiscono la possibilità di mantenere la distanza necessaria. Più in generale, crediamo che questa sia l’occasione per un ripensamento profondo della mobilità, optando per forme alternative di trasporto, più ecologiche, più snelle, soprattutto in una città come Milano.”

