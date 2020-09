Cityscoot: corsi di guida gratuiti in collaborazione con il M.C. Motofalchi della Polizia Locale di Milano

(FERPRESS) – Milano, 22 SET – In occasione della Mobility Week 2020, Cityscoot, start-up francese di scooter sharing a flusso libero ed emissioni zero, torna a regalare i corsi di guida in collaborazione con il M.C. Motofalchi della Polizia Locale di Milano. Durante le lezioni sarà possibile acquisire nozioni sulle norme di comportamento di guida in ambito urbano e dimestichezza tecnica con gli scooter grazie a prove pratiche.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 22/9/2020 h 09:50 - Riproduzione riservata