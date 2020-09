Cittadinanzattiva: indagine annuale su costi, qualità e tutele nel TPL. In 15 anni costo abbonamento+22%. Poche tutele per vittime disservizi

(FERPRESS) – Roma, 18 SET – Costi bassi ma mezzi vecchi: nel confronto con gran parte dei Paesi europei, del nostro trasporto pubblico locale vien fuori una immagine in chiaro-scuro. Se in media l’abbonamento annuale in Italia costa poco meno di 300€ rispetto agli oltre 500€ di Madrid e ai 750€ di Parigi, il parco mezzi del nostro Paese nel 2018 ha un’età media di 12,3 anni rispetto ai circa 7 anni della media europea.

Pubblicato da COM il: 18/9/2020 h 11:40 - Riproduzione riservata