Città metropolitana Roma: Ufficio GIS ha preparato strumento tecnologico per gestire e programmare la mobilità studenti

(FERPRESS) – Roma, 16 OTT – L’Ufficio GIS (Sistema Informativo Geografiuco) della Città metropolitana di Roma ha prodotto uno strumento tecnologico che consente di mettere a disposizione una cartografia interattiva per gestire e programmare la rete scolastica metropolitana, la mobilità degli studenti delle scuole superiori, in relazione ai luoghi di residenza e ai distretti scolastici di appartenenza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it