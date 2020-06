Città metropolitana Roma: primo incontro sul Piano della mobilità sostenibile con RFI e Anas e Roma Servizi e Mobilità

(FERPRESS) – Roma, 11 GIU – Ieri mattina il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma ha aperto i lavori presso la sede di Unindustria, assieme al Direttore Area territoriale di Aprilia, Andrea Segnanini, del tavolo operativo per la mobilità sostenibile nel quadrante della Pontina. Presenti i rappresentanti di RFI e Anas e Roma Servizi e Mobilità. Le arterie stradali interessate saranno quelle della Laurentina e Ardeatina.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it