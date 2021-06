Città metropolitana Firenze: tramvia estesa nell’area metropolitana e fino a Prato

(FERPRESS) – Firenze, 30 GIU – E’ stato approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze l’accordo di programma per l’estensione del sistema tramviario fiorentino nell’area metropolitana e il collegamento infrastrutturale metropolitano tra le città di Firenze e Prato.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it