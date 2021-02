Città ciclabili: a Bolzano sventola la bandiera gialla della FIAB, massimo riconoscimento in tema di ciclabilità

(FERPRESS) – Bolzano si conferma ancora una volta in vetta alla classifica della ciclabilità italiana promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Nei giorni scorsi infatti sono state assegnate le bandiere gialle 2021, il riconoscimento che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, in un percorso virtuoso di politiche bike friendly. Bolzano per il terzo anno consecutivo ha conquistato il massimo punteggio, ossia 5 bike-smile sulla sua bandiera gialla.

L’iniziativa, che fino ad oggi ha coinvolto oltre 140 comuni italiani (che con quasi 9,5 milioni di abitanti rappresentano il 15,64% della popolazione italiana), ha ottenuto per il 2021 il patrocino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente. Il riconoscimento FIAB-ComuniCiclabili attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e rappresentato da altrettanti “bike-smile” sulla bandiera. Per accedere al riconoscimento il comune deve possedere almeno un requisito in tre delle quattro aree di valutazione: “mobilità urbana” (ciclabili urbane /infrastrutture e moderazione traffico e velocità); “governance” (politiche di mobilità urbana e servizi); “comunicazione & promozione” e “cicloturismo”. Gli ulteriori parametri presenti nel territorio e/o nelle attività dell’amministrazione in relazione ai quattro ambiti di valutazione, contribuiscono alla definizione del punteggio che viene assegnato al ComuneCiclabile.

Nel corso della cerimonia di consegna online delle bandiere gialle è stato sottolineato come la pandemia abbia innescato quella “Rivoluzione Bici” che in Italia si faceva ancora attendere. La salute è diventata una priorità e la bicicletta ha reso la vita quotidiana salutare, in più ha consentito anche il distanziamento, indispensabile finché perdurerà l’epidemia. A

Tra i 46 comuni già in rete che hanno rinnovato la loro presenza in ComuniCiclabili per il 2021, spiccano ben tredici capoluoghi. Oltre a Bolzano con il massimo riconoscimento (5 bike smile), Torino, Trento, Arezzo, Bergamo Ferrara, Grosseto, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Verona.

Tra le buone pratiche messe in campo dai ComuniCiclabili già valutati per l’edizione 2021 si evidenzia, nell’ambito “mobilità urbana”, la capacità di saper cogliere le opportunità delle nuove normative per la realizzazione di corsie ciclabili, doppio senso ciclabile, strade E-bis (urbane ciclabili), case avanzate ai semafori e strade scolastiche, oltre all’ampiamento delle zone 30 per la moderazione del traffico e della velocità. Nell’ambito di valutazione “governance” sono molti i comuni che hanno lavorato agli strumenti di pianificazione di mobilità ciclistica (come PUMS e BICIPLAN) o che, sul fronte strategico della mobilità casa-lavoro, hanno soddisfatto il nuovo parametro di adesione a CIAB (il Club Imprese Amiche della Bicicletta – www.ciab.it) per le aziende del territorio, con conseguente copertura assicurativa per tutti i dipendenti che effettuano spostamenti in bicicletta.

Pubblicato da COM il: 16/2/2021 h 12:06 - Riproduzione riservata