Circonvallazione ferroviaria di Trento: indetta la procedura di dibattito pubblico

(FERPRESS) – Trento, 18 OTT – Il progetto della Circonvallazione ferroviaria di Trento sarà sottoposto alla procedura di dibattito pubblico, nelle modalità e tempi previsti dalla norma nazionale che disciplina la materia. Le modalità di svolgimento, i temi di discussione, il calendario degli incontri e le modalità di partecipazione saranno comunicati dal “ coordinatore”, che sarà individuato.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it