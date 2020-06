CIRCLE: Connecting EU lancia i nuovi servizi “EU Branding” pensati per potenziare il business dei propri partner e clienti

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Circle S.p.A. (“Circle”), società a capo dell’omonimo Gruppo specializzata nell’analisi

dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, lancia, attraverso la Business Unit Connecting EU, i nuovi servizi della linea di business “EU Branding”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it