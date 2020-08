Cina: SF Airlines apre una nuova rotta merci internazionale tra Wuhan e Osaka

(FERPRESS) – Roma, 31 AGO – SF Airlines, la maggiore compagnia aerea cargo cinese, controllata del colosso cinese delle consegne SF Express, ha aperto una nuova rotta merci internazionale che collega la città di Wuhan e alla città giapponese di Osaka. Lo ha riferito l’azienda.

