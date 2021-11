Cina: prima monorotaia sopraelevata automatizzata e senza conducente della joint venture Alstom entra in servizio a Wuhu

(FERPRESS) – Roma, 4 NOV – Oggi una flotta di 28 treni monorotaia Innovia a sei carrozze è entrata in servizio commerciale sulla linea 1 del Wuhu Rail Transit nella provincia di Anhui, in Cina. All’evento inaugurale, il segretario del Partito Shan Xiangqian, Ning Bo, sindaco della città di Wuhu, il presidente del CRRC (leader del PPP e cliente) Sun Yongcai, il presidente Chen Wenjian del China Railway Group Limited (membro del PPP e cliente) e Jianwei Zhang, presidentedi Alstom in Cina hanno tutti condiviso un giro cerimoniale sulla nuova monorotaia di Wuhu.

