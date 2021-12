Cina: in servizio l’APM di Alstom all’aeroporto di Shenzhen Bao’an

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – Il sistema di spostamento automatico delle persone (APM) Innovia di Alstom ha iniziato il servizio passeggeri lo stesso giorno in cui è stata aperta la nuova sala satellite dell’aeroporto internazionale di Shenzhen Bao’an. Il progetto del sistema APM è stato intrapreso dalla joint venture cinese di Alstom CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited (PBTS) dal 2018 e nel settembre di quest’anno, PBTS ha anche vinto il contratto per fornire il servizio di funzionamento e manutenzione (O&M) per il sistema APM.

