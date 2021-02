Cina: Chengdu lancia la metropolitana automatica con stazioni futuristiche e ispirate alla natura

(FERPRESS) – Roma, 16 FEB – La città cinese di Chengdu, capitale della provincia del Sichuan, ha aperto la sua prima linea della metropolitana completamente automatizzata. La progettazione delle tredici stazioni della linea 9, curata da Jiang & Associates Design e Sepanta Design, hanno scelto come fonte di ispirazione forme e motivi presenti in natura. Nella nuova infrastruttura sono presenti anche le tradizioni della zona (come i tessuti in seta). Ci sono disegni che imitano bozzoli di bachi da seta, fiori di loto o ricami.

Con questa linea, lunga 22 chilometri e in costruzione dal 2016, Chengdu prosegue il percorso verso l’automazione del trasporto sotterraneo già intrapreso da altre grandi città cinesi, come Shanghai o Guangzhou.

