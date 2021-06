Cielo unico europeo: gli eurodeputati pronti ad avviare i negoziati

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Il mandato negoziale sulla riforma delle regole del Cielo unico europeo, adottato giovedì dalla commissione trasporti e turismo con 39 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astensioni, propone modalità per modernizzare la gestione dello spazio aereo europeo al fine di ridurre i ritardi dei voli, ottimizzare le rotte dei voli , ridurre i costi e le emissioni di CO2 nel settore dell’aviazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it