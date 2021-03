Ciclovia del Sole sull’ex ferrovia Bologna-Verona verrà inaugurata il 13 aprile dal ministro Giovannini

(FERPRESS) – Bologna, 9 MAR – Martedì 13 aprile 2021 sarà il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile Enrico Giovannini ad affiancare il sindaco metropolitano Virginio Merola e il presidente della Regione Stefano Bonaccini nel taglio del nastro della Ciclovia del Sole sull’ex tracciato ferroviario della Bologna-Verona. Una cerimonia senza pubblico e nel rispetto delle restrizioni anti-Covid i cui dettagli verranno definiti nelle prossime settimane.

