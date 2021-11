Ciclovia del Sole: sarà la società Sustenia ad occuparsi di comunicazione e promozione del tratto Mirandola-Bologna

(FERPRESS) – Bologna, 16 NOV – La promozione della Ciclovia del Sole Mirandola-Bologna entra nel vivo grazie all’accordo sottoscritto da Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Provincia di Modena e dai Comuni attraversati dal percorso che affida alla società in house Sustenia le attività di comunicazione e promozione con il coordinamento della Città metropolitana.

