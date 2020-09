Ciclovia del Sole: da ottobre l’apertura dei primi tratti sull’ex ferrovia Bologna-Verona

(FERPRESS) – Bologna, 17 SET – I lavori per la realizzazione della Ciclovia del Sole (tra Mirandola e Osteria Nuova) sull’ex tracciato ferroviario della Bologna-Verona verranno conclusi entro la fine dell’anno. Nel frattempo verranno aperti, a uso della mobilità ciclabile locale, singoli tronchi a partire da quello Crevalcore-San Felice sul Panaro.

