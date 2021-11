Ciclovia del Sole: Metrocittà Firenze approva accordo per realizzazione opere

(FERPRESS) – Firenze, 19 NOV – Su proposta di Francesco Casini, consigliere della Metrocittà delegato alla Mobilità, il Consiglio della Città Metropolitana ha approvato all’unanimità lo schema di accordo di programma tra Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana, Province di Pistoia e Prato, Comuni di Campi Bisenzio, Montale, Montemurlo, Pistoia, Prato, Signa, Cantagallo e Sambuca Pistoiese per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al tronco 2 e per la progettazione del tronco 3 della Ciclovia del Sole (tratto Verona-Firenze).

