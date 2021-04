Ciclovia del Foglia: al via progettazione. Baldelli, acceleriamo per concretizzare opere finanziate ma non realizzate

(FERPRESS) – Ancona, 2 APR – Parte la progettazione della ciclovia del Foglia, che sarà lunga circa 30 chilometri, per un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro. Tutti i Comuni coinvolti dall’opera hanno espresso parere favorevole a procedere nella sua realizzazione secondo la divisione dei compiti pattuita e che sarà messa nero su bianco in un Accordo di programma sottoscritto da tutti: la Regione si occuperà della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione, mentre i Comuni effettueranno parallelamente gli espropri e in futuro dovranno garantire la manutenzione dell’opera.

Pubblicato da COM il: 2/4/2021 h 09:50