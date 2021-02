Christian Levin nuovo CEO e Presidente di Scania a partire dal 1° maggio 2021

(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – Christian Levin, attualmente membro dell’Executive Board di TRATON SE e Chief Operating Officer di TRATON GROUP, vanta oltre 20 anni di esperienza in Scania. Oltre alla sua nuova funzione in Scania, Christian Levin manterrà il suo ruolo di membro dell’Executive Board di TRATON SE. Dal 2006 al 2010 Christian Levin è stato Amministratore Delegato di Italscania.

Christian Levin succede a Henrik Henriksson che lascia Scania dopo 23 anni e oltre 5 come CEO per unirsi a H2 Green Steel, una nuova impresa che punta ad avviare la produzione di acciaio realizzato senza l’utilizzo di fonti fossili entro il 2024. Henriksson rimarrà in Scania finché Levin non assumerà il nuovo incarico di CEO.

“Siamo molto dispiaciuti del fatto che Henrik Henriksson lasci Scania e la famiglia TRATON, ma al tempo stesso siamo orgogliosi della nuova sfida che si appresta ad affrontare e che si sposa perfettamente con la sua esperienza come leader in ambito sostenibilità. Anche il nostro settore potrà trarre grandi benefici dalla produzione di acciaio realizzato senza l’utilizzo di fonti fossili, TRATON seguirà quindi con grande interesse questa impresa. Non potevamo chiedere però un successore migliore di Christian Levin. La sua esperienza e la sua conoscenza, sia del settore che di Scania, ci consentiranno di perseguire l’impegno di Scania sul fronte della sostenibilità accelerando il processo di transizione”, ha evidenziato Matthias Gründler, CEO di TRATON SE e Presidente del Consiglio di amministrazione di Scania.

Christian Levin si è unito a TRATON SE nel 2019. Ha iniziato la propria carriera in Scania nel 1994 come trainee, nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli manageriali. Levin vanta una vasta esperienza professionale a livello internazionale ed ha conseguito un Master of Science in ingegneria meccanica presso il Royal Institute di Stoccolma. Ha ricoperto i ruoli di Executive Vice President e Head of Sales & Marketing di Scania prima di approdare in TRATON.

“È un grande onore per me assumere il ruolo di CEO di Scania, un’azienda che ha avuto un impatto determinante su tutta la mia vita e sulla mia carriera. Insieme a tutto il team globale di Scania, lavoreremo per accelerare la transizione verso un sistema di trasporto sostenibile. In qualità di marchio forte di Traton Group, proseguiremo sulla strada del successo percorsa da Henrik Henriksson, dando vita ad una mobilità migliore sia per il business, che per la società e per l’ambiente”, ha evidenziato Christian Levin, COO di TRATON GROUP e futuro Presidente e CEO di Scania.

“Lasciare Scania è stata una decisione difficile da prendere. Si tratta di un’azienda in cui ho speso la mia intera carriera professionale e che considero una famiglia. Ho fatto un percorso fantastico in Scania, sono estremamente orgoglioso di quanto conseguito in questi anni. Sono anche certo del fatto che Scania vanti un ottimo posizionamento nel guidare il cambiamento verso un trasporto sostenibile”, ha evidenziato Henrik Henriksson, Presidente e CEO di Scania.

