CESMOT: auguri alla Ferrovia Roma Nord che oggi festeggia 88 anni al servizio dei pendolari

(FERPRESS) – Roma, 28 OTT – Ferrovia RomaNord è da 88 anni a servizio dei pendolari.

Il 28 ottobre del 1932, grazie anche alla lungimiranza del progetto redatto dall’ing Besenzanica – ricorda una nota del CESMOT – si inaugurava la nuova Ferrovia Roma Civita Castellana Viterbo, al posto della pre-esistente tramvia.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it