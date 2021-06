Certificati di paesi terzi nel settore della navigazione interna: il Coreper conferma l’accordo con il Parlamento europeo

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – Oggi i rappresentanti permanenti hanno approvato un accordo politico con il Parlamento europeo su una proposta che colma una lacuna normativa e consente agli Stati membri di continuare a impiegare titolari di certificati di paesi terzi nel settore della navigazione interna.

I membri d’equipaggio titolari di certificati rilasciati da paesi terzi rappresentano una parte considerevole della forza lavoro – soprattutto su determinate vie navigabili all’interno dell’UE – in un settore che già lamenta la carenza di lavoratori qualificati e una forza lavoro che invecchia.

