Community of European Railway and Infrastructure Companies: dati 2020 rivelano una perdita di 26 mld per le ferrovie a causa del COVID

(FERPRESS) – Roma, 29 GEN – Mantenere operativa la mobilità europea durante la pandemia COVID-19 è stato fondamentale. Nonostante le pesanti perdite di reddito, le ferrovie continuano a fare del loro meglio per mantenere in funzione i servizi essenziali di trasporto merci e passeggeri, proteggendo i clienti e il personale.

La Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) ha monitorato la situazione in stretta collaborazione con tutti i nostri membri ei dati raccolti per il 2020 rivelano l’allarmante impatto finanziario del COVID-19 sulle ferrovie.

Poiché tutti speriamo in un futuro più luminoso all’alba dell’Anno europeo delle ferrovie, i dati ci riportano a una terribile realtà: le ferrovie hanno perso 26 miliardi di euro di entrate lo scorso anno nell’Unione europea (UE27). I servizi passeggeri sono stati più colpiti del trasporto merci, ma la pandemia sta avendo un impatto su tutta la linea.

Sebbene queste cifre siano abbastanza scoraggianti, mostrano solo una parte dell’immagine. Mentre il trasporto merci sembra essere riuscito a mitigare in qualche modo le perdite nella seconda metà del 2020, la situazione dei servizi passeggeri ha ricominciato a deteriorarsi in autunno (dopo una breve ripresa durante l’estate) per raggiungere perdite record di entrate del -50% in Dicembre.

I risultati dell’indagine CER sono stati presentati all’Assemblea Generale CER che si è svolta il 26 gennaio in videoconferenza.

Il Direttore Esecutivo del CER Alberto Mazzola ha dichiarato: “ La crisi del COVID-19 ha un forte impatto sulle ferrovie. Tuttavia, il settore ferroviario sta dimostrando resilienza e capacità di aiutare a combattere la pandemia e assistere la società sulla via della ripresa. Rimettere in carreggiata l’economia europea continuando a ridurre le emissioni globali è una duplice sfida pressante. L’Anno europeo delle ferrovie è un riconoscimento tempestivo del ruolo che le ferrovie possono e dovrebbero svolgere su questi fronti. “

