Centro vaccinale EAV: Gibelli (ASSTRA), azione concreta per uscire da pandemia in sicurezza

(FERPRESS) – Roma, 5 MAG – Il Presidente di ASSTRA, Andrea Gibelli, in occasione dell’inaugurazione da parte di EAV (Ente Autonomo Volturno) del centro vaccinale aziendale – realizzato in accordo con la Regione Campania e con la Asl Napoli 1 – ha dichiarato: “Sono particolarmente lieto e orgoglioso di rilevare che il sostegno alla campagna vaccinale del Paese, da parte delle aziende di trasporto pubblico associate ad ASSTRA, prende forma. Centri vaccinali come quello di EAV sono una manifestazione di uno sforzo collettivo teso a portar fuori il Paese dalle secche di questa pandemia e rappresentano una risposta concreta alla disinformazione a cui Asstra risponde con i fatti. Le aziende di trasporto pubblico con le inaugurazioni dei prossimi centri vaccinali continueranno a confermare il loro ruolo e il loro spirito di servizio tutelando la salute del proprio personale”.

Pubblicato da COM il: 5/5/2021 h 17:12 - Riproduzione riservata