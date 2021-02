Centro di Mobilità di Bressanone: iniziano i lavori per la nuova viabilità intorno alla stazione

(FERPRESS) – Bolzano, 19 FEB – A Bressanone nei prossimi giorni inizieranno i preparativi per i lavori di costruzione del nuovo centro di mobilità. Per la viabilità intorno alla stazione di Bressanone questo significa concretamente la chiusura del parcheggio attuale da lunedì 1° marzo.

