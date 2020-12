CEMES ha presentato al convegno Cifi gli aspetti operativi nella costruzione impianti del tratto Firenze Statuto-Campo di Marte

(FERPRESS) – Firenze, 1 DIC – Il convegno organizzato dal CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) che ha visto la partecipazione in qualità di relatori anche di RFI, ha offerto l’opportunità a CEMES, uno dei protagonisti nel campo della progettazione e realizzazione delle linee di contatto per la trazione elettrica ferroviaria, di illustrare le attività eseguite nel complesso ambito dell’elettrificazione della tratta Firenze Statuto-Firenze Campo di Marte.

