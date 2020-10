CDP al fianco di Tesmec con un finanziamento da 15 milioni di euro assistito da garanzia italia di Sace

(FERPRESS) – Grassobbio (Bergamo), 22 OTT – Cassa Depositi e Prestiti e Tesmec S.p.A, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica,

di dati e di materiali, nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento di 15 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di SACE, emessa digitalmente e in tempi brevi.



L’operazione permetterà di sostenere il piano di investimenti del Gruppo Tesmec previsti dal Piano Industriale per il periodo 2020-2023 e di contribuire al consolidamento della posizione dell’azienda quale solution provider per la costruzione, manutenzione ed efficienza di infrastrutture legate al trasporto e alla fornitura di energia, dati e materiali, sfruttando attraverso le sue divisioni le opportunità derivanti dal trend della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità.Il Gruppo, con un fatturato 2019 di oltre 200 milioni di euro ed un organico di più di 900 dipendenti, è quotato alla Borsa di Milano – Segmento STAR ed è presente in tutto il mondo, anche grazie a SIMEST: attraverso ingressi di minoranza nel capitale delle controllate estere, la società del Gruppo CDP che promuove finanziariamente l’internazionalizzazione delle imprese italiane ha sostenuto tra il 2010 e il 2019 la Tesmec in operazioni di ingresso o di potenziamento nei mercati di USA, Francia, Sud Africa e Australia,supportandone oltre alla diversificazione geografica anche un ampliamento del portafoglio prodotti.Nonostante il 2020 rappresenti un anno particolarmente sfidante, Tesmec continua la propria crescita nel mercato nazionale e internazionale con il nuovo Piano Industriale per il prossimo triennio, grazie anche alle risorse messe in campo da CDP per contribuire alla ripartenza del Paese a seguito della crisi epidemiologica.L’operazione rappresenta un’ulteriore testimonianza del ruolo di CDP al fianco delle eccellenze industriali italiane che operano in settori strategici per l’economica italiana e ben posizionate e riconosciute anche nei mercati internazionali.Nunzio Tartaglia, Responsabile Divisione CDP Imprese ha commentato: “Siamo fieri di poter essere al fianco di una realtà italiana come Tesmec che mostra particolare attenzione ai temi dell’innovazione e dell’ecosostenibilità. L’intervento di CDP rappresenta un contributo concreto ai processi di digitalizzazione e sostenibilità che al giorno d’oggi il mercato richiede e che per le aziende italiane rappresentano uno dei fattori critici di successo per rispondere al meglio al contesto altamente competitivo. Oggi più che mai, riteniamo che il supporto alla crescita e all’innovazione delle imprese italiane, che rappresentano il cuore pulsante del nostro sistema economico, sia una priorità per lo sviluppo e la ripartenza del nostro Paese”.

Il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni ha così commentato: “L’operazione ci permetterà di ottimizzare e rafforzare la struttura finanziaria a sostegno del piano di sviluppo del Gruppo. Grazie a tale operazione, intendiamo supportare la crescita focalizzata sui driver strategici della digitalizzazione, diagnostica, sicurezza e sostenibilità. Ringraziamo il Gruppo CDP per aver confermato la partnership con il nostro Gruppo.



Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE ha dichiarato: “Con questa operazione torniamo a supportare il Gruppo Tesmec grazie a Garanzia Italia, lo strumento che consente alle aziende italiane di accedere alla liquidità necessaria per far fronte a questo momento particolarmente complesso – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE -. Come SACE ci impegniamo ogni giorno a sostenere le imprese che, come Tesmec, rappresentano delle eccellenze del sistema produttivo italiano e credono con forza nel proprio futuro, investendo su digitalizzazione e sostenibilità ambientale, due solidi pilastri sui quali costruire il business di oggi e di domani”.

Pubblicato da COM il: 22/10/2020 h 15:25 - Riproduzione riservata