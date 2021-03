CdA approva progetto di esercizio 2020, netto miglioramento rispetto a esercizio precedente

(FERPRESS) – Roma, 11 MAR – Il Consiglio di amministrazione di d’Amico International Shipping S.A. Borsa Italiana: DIS) (’la Società’ o ’il Gruppo‘), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha esaminato e approvato in data odierna la relazione relativa al progetto di bilancio statutario e consolidato al 31 dicembre 2020.

Paolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping commenta: Il 2020 è stato per il settore delle navi cisterna un anno caratterizzato da un’estrema volatilità. Nel corso della prima metà dell’anno, i noli hanno raggiunto livelli record, a seguito del crollo della domanda di petrolio causata dal Covid-19, unita ad un aumento della produzione da parte principalmente dell’Arabia Saudita e della Russia. Questo ha generato una curva dei prezzi futuri del petrolio in ‘contango’, stimolando un incremento delle scorte mondiali della materia prima. Lo stoccaggio di petrolio a terra ha raggiungo rapidamente la piena capacità e quantità sempre maggiori di crudo e raffinati hanno cominciato ad essere stoccati a bordo di petroliere, riducendo bruscamente l’offerta di tonnellaggio e provocando un forte balzo dei noli marittimi. A seguito però dei forti tagli alla produzione da parte dell’Opec+, entrati in vigore da maggio, i noli spot delle petroliere hanno subito una brusca correzione, dovendo il mercato assorbire l’eccesso di stoccaggio creatosi nei mesi precedenti, con una graduale riduzione delle scorte di petrolio a

bordo delle navi.

Sono orgoglioso degli ottimi risultati raggiunti da DIS, in questo contesto di mercato estremamente volatile. La nostra Società ha infatti generato un Utile netto di US$ 16,6 milioni nel 2020 rispetto ad una Perdita netta di US$ 27,5 milioni nel 2019. Escludendo alcune poste non ricorrenti da entrambi gli esercizi, il nostro Risultato netto rettificato è pari a US$ 22,5 milioni nel 2020 vs. US$ (7,7) milioni nell’esercizio precedente, pari ad un incremento di US$ 30,2 milioni anno-su-anno.

DIS ha realizzato una media spot giornaliera pari a US$ 16.771 nel 2020 vs. US$ 13.683 ottenuti nel 2019 (+22,6% e +US$ 3,088/giorno). Nella seconda metà del 2020, la nostra strategia commerciale di lungo termine di mantenere un’alta percentuale di copertura con contratti a tariffa fissa, si è rivelata assolutamente vincente. Infatti, nel secondo trimestre dell’anno, realizzando che il forte mercato dei noli di quei mesi non era sostenibile, abbiamo deciso di adottare un approccio realistico, incrementando a livelli profittevoli, la nostra copertura base time-charter. Nel 2020, il 61,9% dei giorni di impiego di DIS sono stati coperti con contratti ‘time-charter’ ad una media giornaliera di US$ 16.429 (2019: 51,6% di copertura ad una media giornaliera di US$ 14.760). Abbiamo pertanto raggiunto una media totale TCE (spot e timecharter) di US$ 16.560 nel 2020, rispetto agli US$ 14.239 ottenuti nel 2019 (+16,3% anno-su-anno).

Clarksons stima che nel 2020, la domanda mondiale di petrolio si sia attestata a 91,4 milioni di barili al giorno, pari ad una riduzione del 8,8% rispetto all’anno precedente. L’AIE stima che nel 2021 la domanda di petrolio crescerà del 6% rispetto all’anno prima, grazie all’allentamento delle restrizioni legate al Cavid19, con la graduale diffusione dei vaccini in tutto il mondo. L’emergere di diversi nuovi ceppi del virus mette però fortemente a rischio l’effettiva ripresa della domanda nel 2021. Malgrado lo stoccaggio a bordo di navi sia stato in larga parte riassorbito, per una piena ripresa del mercato delle product tanker, abbiamo bisogno di una forte ripresa della domanda di petrolio, che stimoli un incremento dell’offerta di greggio e di conseguenza della produzione delle raffinerie. Rimaniamo pertanto cauti sulla prima parte del 2021.

Nel lungo termine siamo invece estremamente positivi, grazie ai forti fondamentali che caratterizzano la nostra industria. L’attesa ripresa dell’economia mondiale in uno scenario post-pandemico, grazie anche a stimoli fiscali senza precedenti da parte delle maggiori economie del pianeta, dovrebbe aumentare la domanda di petrolio, beneficiando il mercato delle product tankers. Il Covid-19 ha inoltre posto una pressione significativa sulle raffinerie, riducendo sensibilmente i margini delle stesse. Questo ha accelerato il processo di chiusura degli stabilimenti più vecchi e meno competitivi, presenti principalmente in Europa, USA, Australia e Nuova Zelanda. Dall’inizio della pandemia, è stata già confermata la chiusura o conversione di circa 1,9 milioni di barili al giorno di capacità di raffinazione, di cui circa il 60% è stimata avvenire nel corso del 2021, a cui si aggiungono circa 0,6 milioni di barili al giorno di ulteriore capacità produttiva a rischio. Queste raffinerie chiuse, saranno sostituite da unità più moderne ed efficienti principalmente in Asia ed in Medio Oriente, generando quindi un notevole incremento della domanda ‘tonnellate-miglia’ per le product tankers. Secondo l’AIE, la capacità di raffinazione mondiale aumenterà di 6,1 milioni di barili al giorno nel periodo 2020-2024 ed il 76% di questo incremento sarà in Asia e Medio Oriente. Sempre secondo l’AIE, nel corso dei prossimi anni, l’Europa e tutte le regioni dell’emisfero meridionale, saranno dipendenti dalle importazioni di prodotti raffinati dagli USA, Russia, Medio Oriente e Cina.

Sul lato dell’offerta, la crescita è prevista essere molto contenuta. Infatti, gli ordini di newbuilding sono a livelli storicamente molto bassi, grazie principalmente alla scarsa disponibilità di capitali e a forti incertezze in merito agli sviluppi tecnologici necessari a rispettare gli obiettivi di riduzione delle emissioni previste da IMO 2030/2050. Nuove regolamentazioni ambientali ed avanzamenti tecnologici dovrebbero anche favorire un incremento delle demolizioni delle navi più vecchie, fenomeno che è stato minimo quest’anno dal momento che la maggior parte dei cantieri di demolizione sono rimasti chiusi per la maggior parte del tempo. Questo dovrebbe contribuire nei prossimi due anni ad una crescita ancora più limitata della flotta mondiale.

Sono convinto che DIS sia oggi ben posizionata per affrontare l’attuale debolezza del mercato, guardando con ottimismo al futuro. DIS può infatti contare su una flotta di product tanker estremamente moderna ed efficiente (l’età media delle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo di DIS è pari a 6,4 anni, rispetto ad una media nell’industria di 12,0 anni per le MR e di 11,6 anni per le LR1, secondo Clarksons) e su una solida struttura finanziaria. Nel 2019, abbiamo completato un piano di US$ 755 milioni di investimenti in nuove costruzioni eco e ad oggi non abbiamo ulteriori impegni di investimenti in conto capitale (esclusi Capex di manutenzione). Inoltre, negli ultimi tre anni, ci siamo concentrati sul rafforzamento della nostra struttura finanziaria e, attraverso la cessione di asset e ad operazioni sia di equity che di debito, abbiamo costantemente migliorato la nostra posizione di liquidità, gestendo attentamente e riducendo, ove possibile, la nostra leva finanziaria. Attraverso investimenti tecnologici e miglioramenti ai nostri processi, siamo riusciti a ridurre i nostri costi, offrendo sempre un servizio di alta qualità sia a bordo che a terra.

Grazie a questa strategia, DIS gode oggi di una struttura di costi estremamente competitiva e di un breakeven molto basso rispetto alla maggior parte dei nostri concorrenti. Possiamo quindi guardare con ottimismo al futuro della nostra industria e della nostra azienda, e desidero ringraziare ancora una volta tutti i nostri stakeholder per il loro continuo sostegno e per la loro fiducia.’ Carlos Balestra di Mottola, CFO di d’Amico International Shipping commenta: Nel 2020, DIS ha registrato un Utile netto di US$ 16,6 milioni vs. un Risultato netto di US$ (27,5) milioni ottenuto nel 2019 ed un Utile netto rettificato (escluso IFRS 16 e alcune poste non ricorrenti) pari a US$ 22,5 milioni nel 2020 vs. US$ (7,7) milioni registrati nell’esercizio precedente. Abbiamo realizzato una media spot giornaliera di US$ 16.771 nel 2020 vs. US$ 13.683 nel 2019, grazie alle migliori condizioni di mercato della prima parte dell’anno. Grazie alla nostra prudente strategia commerciale, abbiamo avuto una copertura base time-charter pari al 61,9% ad una media giornaliera di US$ 16.429, che ci ha aiutato a navigare attraverso il difficile contesto di mercato della seconda parte dell’anno. Abbiamo infatti ottenuto una media totale TCE (spot e time charter) di US$ 16.560 nel 2020, rispetto a US$ 14.239 nel 2019 (un incremento del 16,3% anno-su-anno).

L’EBITDA di DIS è stato pari a US$ 127,3 milioni nel 2020 vs. US$ 104,2 milioni raggiunti l’anno precedente. Questo si è riflesso chiaramente anche nella forte generazione di cassa da attività operative, pari a US$ 84,1 milioni nel 2020 rispetto a US$ 59,3 milioni nel 2019.

Nel corso dell’anno, abbiamo continuato a perseguire l’obiettivo di rafforzamento della nostra struttura finanziaria, poiché riteniamo che questo ci consentirà di creare valore nel lungo termine per i nostri azionisti, permettendoci di agire in modo anticiclico e in maniera opportunistica sul mercato. Alla fine del 2020, il rapporto tra la Posizione finanziaria netta (escluso IFRS 16) ed il valore di mercato della flotta di DIS era pari al 65,9% e potevamo contare su disponibilità liquide pari a US$ 62,1 milioni vs. US$ 33,6 milioni alla fine del 2019. Nel 2020, DIS ha generato circa US$ 43,4 milioni di cassa netta dalla vendita di alcune delle sue navi più vecchie. Oltre a migliorare la posizione di liquidità di DIS, la vendita di queste navi ci consente di operare principalmente una flotta ‘eco’ e tra le più moderne del mercato. Grazie alla nostra solida posizione finanziaria e alle disponibilità liquide di cui godiamo oggi, a febbraio

2021 abbiamo annunciato l’esercizio di un’opzione di acquisto su una MR costruita nel 2005, che era stata venduta e ripresa in leasing da parte di d’Amico Tankers nel 2017, per un periodo di 5 anni, con opzioni di acquisto a partire dal secondo anno e con un obbligo di acquisto al termine del quinto anno di contratto.

Questa operazione è perfettamente in linea con la nostra strategia di ‘deleveraging’ e di riduzione del nostro break-even finanziario, dato che il precedente leasing è stato sostituito da un debito bancario con una leva ed un costo del debito molto inferiori. Oggi siamo ancora di fronte ad un mercato sfidante e manteniamo un approccio cauto per il 2021 e soprattutto per la prima metà dell’anno. I fondamentali di lungo termine del nostro settore sono però ancora estremamente favorevoli sia sul lato della domanda che dell’offerta e restiamo dunque molto positivi sulle prospettive future. La ripresa dell’attività economica, sostenuta anche dai forti stimoli fiscali e monetari nelle economie più avanzate del mondo, dovrebbe portare ad un forte incremento del consumo di petrolio, e di conseguenza ad una ripresa sostenibile dei noli.

DIS è oggi un’azienda finanziariamente solida, che opera una delle flotte di product tankers più moderne al mondo, con un breakeven relativamente basso e, grazie anche ad una comprovata strategia commerciale, possiamo contare su una buona copertura time-charter con cui affrontare l’attuale debolezza del mercato, pur mantenendo una significativa esposizione rispetto alla attesa successiva ripresa dei noli. In futuro, confidiamo quindi di poter generare molto valore per i nostri azionisti.

Pubblicato da COM il: 11/3/2021 h 13:26 - Riproduzione riservata