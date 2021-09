Catania: successo del servizio integrato treno+bus verso l’aeroporto Fontanarossa

(FERPRESS) – Catania, 3 SET – Siciliani e turisti apprezzano il nuovo servizio combinato “Airlink” treno+bus offerto da Trenitalia e dall’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (Amts) di Catania per raggiungere l’aeroporto Fontanarossa, attivo da poche settimane in virtù di una collaborazione promossa dall’assessorato regionale ai Trasporti nel quadro di un’ampia sinergia tra tutti gli operatori del trasporto pubblico.

