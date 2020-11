Catania: sospeso pagamento sosta notturna. Nuova App per il parcheggio delle auto

(FERPRESS) – Catania, 6 NOV – Su input dell’Amministrazione Comunale di Catania, in considerazione dell’emergenza sanitaria e della cessazione di ogni attività alle ore 22,00 stabilita dal nuovo DPCM, l’azienda Sostare ha temporaneamente sospeso la sosta notturna a pagamento nei circa mille stalli del centro storico che recano questa indicazione.

