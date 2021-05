Catania: pubblicato il bando di Amt per soli titoli per assumere venti autisti con modalità digitale

(FERPRESS) – Catania, 6 MAG – E’ stato pubblicato oggi il bando per la formazione di una graduatoria, con procedura per soli titoli, da utilizzare per l’assunzione presso A.M.T. Catania S.p.A. di 20 conducenti di autobus con profilo professionale di “Operatore di Esercizio”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo scorso 18 febbraio il sindaco Salvo Pogliese aveva annunciato l’esito positivo del controllo analogo effettuato dall’Amministrazione Comunale e in particolare dal vicesindaco Roberto Bonaccorsi, sulla proposta del consiglio di amministrazione della partecipata comunale del trasporto pubblico di assumere i nuovi autisti entro il 2021, obiettivo compatibile con la stabilità economica finanziaria del Comune e dell’Amt.

Pubblicato da COM il: 6/5/2021 h 10:39 - Riproduzione riservata