Catania Port Day: il 9 ottobre in programma “Un Porto oltre ogni limite”

(FERPRESS) – Catania, 1 OTT – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale aderisce all’iniziativa “Italian Port Days” lanciata da Assoporti nel 2019, che quest’anno vede gli scali italiani impegnati nella promozione dei rapporti con il territorio ed i cittadini, tramite eventi, spettacoli, visite guidate e tanto altro, sia in presenza che in modalità virtuale, con l’obiettivo di aprire il porto alla città.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it