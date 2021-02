Catania: Pogliese incontra rappresentanti della EGO Airways. Dal 28 marzo volerà da Catania verso Firenze, Forlì e Parma

(FERPRESS) – Catania, 23 FEB – Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese e l’assessore regionale al turismo, Manlio Messina, hanno incontrato a Palazzo degli Elefanti il presidente Marco Busca e i rappresentanti commerciali della compagnia aerea EGO Airways che dal prossimo 28 marzo volerà da Catania per le destinazioni di Firenze, Forlì e Parma. Questa sarà la prima fase di uno sviluppo del nuovo vettore che conta di intercettare, in futuro, anche i flussi turistici internazionali.

