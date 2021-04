Catania: Pogliese, conferma del finanziamento della tratta Misterbianco-Paternò è fatto storico

(FERPRESS) – Catania, 30 APR – In merito all’annuncio del finanziamento complessivo della tratta della Metropolitana FCE da Misterbianco ad Adrano, coi fondi aggiuntivi del Recovery Plan, il sindaco Salvo Pogliese durante la conferenza stampa nella stazione Giovanni XXIII della metropolitana, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it