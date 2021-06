Catania: inaugurati nuovi uffici abbonamenti e URP di AMT in via Plebiscito. Presenti Pugliese e Bellavia

(FERPRESS) – Catania, 15 GIU – Sono aperti da stamani i nuovi uffici abbonamenti e Urp dell’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania, nei locali attigui al parcheggio R1 di via Plebiscito 747, dopo i lavori di ristrutturazione degli ambienti che una volta accoglievano il “settore movimento” e l’ufficio tecnico.

Una breve cerimonia di inaugurazione si è tenuta alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, del presidente Giacomo Bellavia, del consigliere di amministrazione Alessio Zizzo e del direttore generale Marcello Marino.

